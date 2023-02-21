Лекультр Адриан Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1854
Отец: Лекультр Исаак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1879
Дочь: Лекультр Ольга Адриановна
Мать ребёнка: Лекультр Софья Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1883
Дочь: Лекультр Софья Адриановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно