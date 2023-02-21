Лекультр Адриан Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекультр Адриан Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1854

Отец: Лекультр Исаак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1879

Дочь: Лекультр Ольга Адриановна

Мать ребёнка: Лекультр Софья Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1883

Дочь: Лекультр Софья Адриановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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