von Essen-Эссен-von Essen Emil Diedrich
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1814
Отец: Von Essen Hans Diedrich
Мать: Anna Dorothea
Рождение ребёнка
15.09.1848
Дочь: София Эмильевна
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Tallinn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
03.01.1850
Сын: Von Essen-Эссен-Von Essen Павел Emel'janovič
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Таллин, Ревельский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна