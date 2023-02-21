von Essen-Эссен-von Essen Emil Diedrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Essen-Эссен-von Essen Emil Diedrich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1814

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1814

Отец: Von Essen Hans Diedrich

Мать: Anna Dorothea

Рождение ребёнка
15.09.1848

Дочь: София Эмильевна

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Tallinn, Harju County, Estonia
Рождение ребёнка
03.01.1850

Сын: Von Essen-Эссен-Von Essen Павел Emel'janovič

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Таллин, Ревельский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

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