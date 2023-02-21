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Костюхина Надежда Борисовна
Костюхина Надежда Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1961
Пол
Женский
Отец
Костюхин Борис Васильевич
1935 г.р.
Мать
Костюхина (Суханова) Лидия Александровна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1961
Отец:
Костюхин Борис Васильевич
Мать:
Костюхина Лидия Александровна
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