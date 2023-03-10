Солодовников Ефрем Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Ефрем Карпович

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Место рождения

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Карп

Мать: не указана

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Солодовников Павел Ефремович

Мать ребёнка: не указана

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1910

Сын: Солодовников Кондрат Ефремович

Мать ребёнка: не указана

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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