Солодовников Ефрем Карпович
Место рожденияЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Карп
Мать: не указана
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1905
Сын: Солодовников Павел Ефремович
Мать ребёнка: не указана
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
1910
Сын: Солодовников Кондрат Ефремович
Мать ребёнка: не указана
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно