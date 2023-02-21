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Курочкин Яков Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Курочкин Матвей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Курочкин Диомид Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична

Работа или профессия
Неизвестно
священник
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