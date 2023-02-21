Курочкин Яков Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Курочкин Матвей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Курочкин Диомид Яковлевич
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Саввична
Работа или профессия
Неизвестно
священник