Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1882
Дочь: Нигматзянова (Минкина) Сагадат
Отец ребёнка: Минкин Сафиулла
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Минкин Габдельахат Сайфуллович
Отец ребёнка: Минкин Сафиулла
Смерть
Неизвестно