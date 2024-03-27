Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадичабану Сайфулла Мулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1882

Дочь: Нигматзянова (Минкина) Сагадат

Отец ребёнка: Минкин Сафиулла

Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Минкин Габдельахат Сайфуллович

Отец ребёнка: Минкин Сафиулла

Смерть
Неизвестно

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