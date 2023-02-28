Дугина Евдокия (Авдотья)
Место рожденияд. Сибирка Андреевской волости Костромской губернии
Дата рождения1957
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1878
Муж: Дугин Сергей Андреев
Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
26.02.1879
Дочь: Дарья Сергеева
Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев
Рождение
1957
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сибирка Андреевской волости Костромской губернии
Рождение ребёнка
1993
Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев
Смерть
Неизвестно