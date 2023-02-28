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Дугина Евдокия (Авдотья)

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Место рождения

д. Сибирка Андреевской волости Костромской губернии

Дата рождения

1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.02.1878

Муж: Дугин Сергей Андреев

Секша, Любимский уезд, Ярославская губерния
Успенское на Секше
Рождение ребёнка
26.02.1879

Дочь: Дарья Сергеева

Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сибирка Андреевской волости Костромской губернии
Рождение ребёнка
1993

Сын: Дугин Владимир Сергеев

Отец ребёнка: Дугин Сергей Андреев

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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