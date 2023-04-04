Алексеева Ирина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Ирина Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Алексеев Иван Иванович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Родионовки: Евсей Игнатьев и Яков Елисеев, Гордей Павлов
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евфросинья Иванова

Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович

Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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