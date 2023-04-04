Алексеева Ирина Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1848
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Родионовки: Евсей Игнатьев и Яков Елисеев, Гордей Павлов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евфросинья Иванова
Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович
Родионовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область