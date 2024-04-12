Малыгина (Некрасова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Ольга Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Некрасов Иван Васильев

Мать: Некрасова Надежда Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1887

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин (бубин) Алексей Ильич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1894

Сын: Малыгин Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Малыгин (бубин) Алексей Ильич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин (бубин) Алексей Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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