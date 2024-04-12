Малыгина (Некрасова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Некрасов Иван Васильев
Рождение ребёнка
28.10.1887
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин (бубин) Алексей Ильич
Рождение ребёнка
20.02.1894
Отец ребёнка: Малыгин (бубин) Алексей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно