Федоров Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1983

Отец: Федоров Сергей Иванович

Мать: Федорова (Никулкина) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
27.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Пизаева) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
08.05.2020

Сын: Федоров Платон Андреевич

Мать ребёнка: Федорова (Пизаева) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
28.01.2022

Дочь: Федорова Алиса Андреевна

Мать ребёнка: Федорова (Пизаева) Юлия Александровна

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