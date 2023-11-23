Виноградова (Розова) Ольга Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Розова) Ольга Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1818

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1818

Отец: Розов Пётр Петров

Мать: Анастасия Петрова

Бракосочетание
09.09.1834

Муж: Виноградов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Виноградов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Виноградов Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Виноградова) Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Виноградова) Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Виноградова) Любовь Иоаннова

Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Виноградов Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев

Смерть
После 1875

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