Виноградова (Розова) Ольга Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1818
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1818
Отец: Розов Пётр Петров
Мать: Анастасия Петрова
Бракосочетание
09.09.1834
Рождение ребёнка
1836
Сын: Виноградов Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Виноградов Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Троицкая (Виноградова) Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Виноградова) Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Виноградова) Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Виноградова) Любовь Иоаннова
Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Виноградов Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Виноградов Иоанн Андреев
Смерть
После 1875