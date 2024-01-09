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Бывалькевич Косьма Григорьевич

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

28.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883

Отец: Бывалькевич Григорий Филиппович

Мать: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: (Бывалькевич) Мария

Мать ребёнка: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)

Рождение ребёнка
17.10.1912

Сын: Бывалькевич Михаил

Мать ребёнка: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)

Рождение ребёнка
21.12.1917

Сын: Бывалькевич Василий

Мать ребёнка: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)

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