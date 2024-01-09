Бывалькевич Косьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1883
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: (Бывалькевич) Мария
Мать ребёнка: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)
Рождение ребёнка
17.10.1912
Сын: Бывалькевич Михаил
Мать ребёнка: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)
Рождение ребёнка
21.12.1917
Сын: Бывалькевич Василий
Мать ребёнка: Бывалькевич Александра Матвеевна (Матфеевна)