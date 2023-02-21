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Кузьменко Данила Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кузьменко Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузьменко Сергей Данилович

Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кузьменко Григорий Данилович

Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кузьменко Иван Данилович

Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Вера Даниловна

Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кузьменко Герасим Данилович

Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кузьменко Филимон Данилович

Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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