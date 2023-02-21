Кузьменко Данила Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кузьменко Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузьменко Сергей Данилович
Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кузьменко Григорий Данилович
Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Вера Даниловна
Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кузьменко Герасим Данилович
Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кузьменко Филимон Данилович
Мать ребёнка: Кузьменко Ефимия Ивановна
Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно