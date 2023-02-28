Поздний Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1905 ст.
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
07.08.1905 ст.
Восприемники: Иван Никитович Пустовой и Михаила Петровича Запорожкина жена Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно