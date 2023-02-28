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Поздний Василий Петрович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1905 ст.

Отец: Поздний Петр Григорьевич

Мать: Поздняя Екатерина Ивановна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
07.08.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Иван Никитович Пустовой и Михаила Петровича Запорожкина жена Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно
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