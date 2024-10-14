Долгушева Марфа Терентьевна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева Марфа Терентьевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1732

умерла Неизвестно

Супруги
Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич1740 г.р.
Дети
(Долгушева) Акилина Андреевна1755 г.р.
(Долгушева) Марья Андреевна1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Долгушева) Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Долгушева) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Долгушева) Аграфена Андреевна

Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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