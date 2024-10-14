Долгушева Марфа Терентьевна
женский, родилась 1732
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
(Долгушева) Акилина Андреевна1755 г.р.
(Долгушева) Марья Андреевна1758 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Долгушева) Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Долгушева) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Долгушева) Аграфена Андреевна
Отец ребёнка: Долгушев (Долгушин) Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно