Дмитрий Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Максимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1869 ст.
Сын: Иван Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)
Рождение ребёнка
15.07.1872 ст.
Сын: Степан Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)
Рождение ребёнка
14.10.1873 ст.
Сын: Яков Дмитриев (Ич)
Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)
Рождение ребёнка
16.11.1875 ст.
Дочь: Анна Дмитриева (Вна)
Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)
Смерть
Неизвестно