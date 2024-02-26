Дмитрий Михайлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Максимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1869 ст.

Сын: Иван Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1872 ст.

Сын: Степан Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)

Рождение ребёнка
14.10.1873 ст.

Сын: Яков Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)

Рождение ребёнка
16.11.1875 ст.

Дочь: Анна Дмитриева (Вна)

Мать ребёнка: Устинья Максимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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