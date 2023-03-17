Капустин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Таисия Павловна

Мать ребёнка: Капустина Ирина Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина Аполинария Павловна

Мать ребёнка: Капустина Ирина Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина Ирина Олеговна

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