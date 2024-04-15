Демяненко Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
04.12.1876 ст.
Варвара Павловна Бугаец
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.
Сын: Демяненко Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9HC?i=922&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.
Дочь: Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1880 ст.
Дочь: Лемишенко Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
Восприемник
26.01.1883 ст.
Анна Прохоровна Демяненко
Рождение ребёнка
22.11.1884 ст.
Дочь: Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Z?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1887 ст.
Сын: Демяненко Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.
Сын: Демяненко Владимир Лаврентьевич
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Демьяненко Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.
Дочь: Васса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1893 ст.
Дочь: Ефросиния Лаврентьевна
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.
Дочь: Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-1?i=208&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно