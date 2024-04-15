Демяненко Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демяненко Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.12.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Варвара Павловна Бугаец
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.

Сын: Демяненко Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9HC?i=922&cc=3511744
Рождение ребёнка
29.09.1879 ст.

Дочь: Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.09.1880 ст.

Дочь: Лемишенко Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
Восприемник
26.01.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Прохоровна Демяненко
Рождение ребёнка
22.11.1884 ст.

Дочь: Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Z?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.06.1887 ст.

Сын: Демяненко Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Сын: Демяненко Владимир Лаврентьевич

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Демьяненко Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1890 ст.

Дочь: Васса Лаврентьевна

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.09.1893 ст.

Дочь: Ефросиния Лаврентьевна

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
08.06.1896 ст.

Дочь: Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Демяненко Лаврентий Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-1?i=208&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демяненко Лаврентий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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