Spiegelberg (Niller) Leida-Liisi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spiegelberg (Niller) Leida-Liisi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Neitsov (Spiegelberg) Terje

Отец ребёнка: Spiegelberg Märt

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mäe (Spiegelberg) Tiia

Отец ребёнка: Spiegelberg Märt

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Spiegelberg Märt

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