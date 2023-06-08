Spiegelberg (Niller) Leida-Liisi
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Neitsov (Spiegelberg) Terje
Отец ребёнка: Spiegelberg Märt
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mäe (Spiegelberg) Tiia
Отец ребёнка: Spiegelberg Märt
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Spiegelberg Märt