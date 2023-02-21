Дивов Никита Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивов Никита Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дивов Яков Еремеевич

Мать: Дивова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Никитична

Мать ребёнка: Дивова Варвара Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивова Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дивова Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Дивова Варвара Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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