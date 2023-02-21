Дивов Никита Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивов Яков Еремеевич
Мать: Дивова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Никитична
Мать ребёнка: Дивова Варвара Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивова Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Дивова Варвара Кузьминична
Смерть
Неизвестно