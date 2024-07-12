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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Волоцкий Александр Федорович

Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович

с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1872

Сын: Волоцкий Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович

с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1875

Сын: Волоцкий Петр Федорович

Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович

. Овчухи Владимирского уезда
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Волоцкая) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович

. Овчухи Владимирского уезда

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