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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Волоцкий Александр Федорович
Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович
с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1872
Сын: Волоцкий Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович
с.Андреевское Александровского уезда
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович
. Овчухи Владимирского уезда
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Волоцкая) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Волоцкий Федор Евграфович
. Овчухи Владимирского уезда