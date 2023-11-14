Бириснев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бириснев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова (Бириснева) Ефимия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бириснев Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Рыльщикова Прошина (Березнева) Настасья Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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