Безкоровайный Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезкоровайный Владимир Григорьевич

Безкоровайный Владимир Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950

Отец: Безкоровайный Григорий Алексеевич

Мать: Федечко Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
31.08.1978

Дочь: Безкоровайна Богданна Владимировна

Мать ребёнка: Ключник Вероника Николаевна

Рождение ребёнка
01.03.1985

Дочь: Безкоровайна Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Маслова Лариса Брониславовна

Рождение ребёнка
21.11.1987

Сын: Безкоровайный Никита Владимирович

Мать ребёнка: Маслова Лариса Брониславовна

Рождение ребёнка
21.11.1987

Дочь: Безкоровайна Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Маслова Лариса Брониславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Лариса Брониславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключник Вероника Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close