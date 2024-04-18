Безкоровайный Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950
Рождение ребёнка
31.08.1978
Дочь: Безкоровайна Богданна Владимировна
Мать ребёнка: Ключник Вероника Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1985
Дочь: Безкоровайна Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Маслова Лариса Брониславовна
Рождение ребёнка
21.11.1987
Сын: Безкоровайный Никита Владимирович
Мать ребёнка: Маслова Лариса Брониславовна
Рождение ребёнка
21.11.1987
Дочь: Безкоровайна Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Маслова Лариса Брониславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно