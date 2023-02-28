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Калапов Николай Игнатьевич

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Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

24.12.1904

Дата смерти

После ?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904

Отец: Калапов Игнатий Николаевич

Мать: Калапова Анна Романовна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Калапова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Калапов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Ильиных Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна

Рождение ребёнка
17.01.1938

Сын: Калапов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калапова Елизавета Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калапов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна

Смерть
После ?.10.1941
Погиб в ВОВ, около Смоленска
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