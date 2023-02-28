Калапов Николай Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1904
Дата смертиПосле ?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Калапова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Калапов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Ильиных Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна
Рождение ребёнка
17.01.1938
Сын: Калапов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калапов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Калапова Елизавета Анатольевна
Смерть
После ?.10.1941
Погиб в ВОВ, около Смоленска