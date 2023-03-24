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Терегулова (Легенкина) Мария Климентьевна
Терегулова (Легенкина) Мария Климентьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Легенкин Климентий Данилов
Мать
Легенкина (Левко) Варвара Парфенова
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Легенкин Климентий Данилов
Мать:
Легенкина Варвара Парфенова
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