Терегулова (Легенкина) Мария Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терегулова (Легенкина) Мария Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Легенкин Климентий Данилов

Мать: Легенкина Варвара Парфенова

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