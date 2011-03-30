Гетманский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1944
Дата смерти30.03.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1974
Сын: Гетманский Алексей Викторович
Мать ребёнка: Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1976
Дочь: Гетманская Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна
Смерть
30.03.2011