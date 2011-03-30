Гетманский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гетманский Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1944

Дата смерти

30.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.11.1974

Сын: Гетманский Алексей Викторович

Мать ребёнка: Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
29.08.1976

Дочь: Гетманская Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Гетманская (Кашкарова) Галина Алексеевна

Смерть
30.03.2011

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