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Мартиненко Федор Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мартиненко Дмитрий Семенов

Мать: Мартиненко Дарья Герасимова

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454 лл 643
Смерть
Неизвестно
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