Павенская (Сидлецкая) Елизавета Романовна
Место рожденияс. Михалашаны Бессарабия
Дата рождения1908
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
с. Михалашаны Бессарабия
Бракосочетание
1928
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Боднарь (Павенская) Галина Петровна
Отец ребёнка: Павенский Петр Данилович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Павенская Валентина Петровна
Отец ребёнка: Павенский Петр Данилович
Смерть
1975