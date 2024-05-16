Павенская (Сидлецкая) Елизавета Романовна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павенская (Сидлецкая) Елизавета Романовна

Место рождения

с. Михалашаны Бессарабия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сидлецкий Роман

Мать: Сидлецкая (Добровлянская) Степанида Владимировна

с. Михалашаны Бессарабия
Бракосочетание
1928

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Боднарь (Павенская) Галина Петровна

Отец ребёнка: Павенский Петр Данилович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Павенская Валентина Петровна

Отец ребёнка: Павенский Петр Данилович

Смерть
1975

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