Соколова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Александровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.02.1894

Дата смерти

24.03.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1917 по 1922
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1917
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1922 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1945 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953 по 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.03.1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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