Соколова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1894
Дата смерти24.03.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1922
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1917
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
С 1922 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1945 по 1953
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953 по 1970
Смерть
24.03.1970