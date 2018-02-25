Куличкина (Горбунова) Нина Филатовна
Место рождения
Дата рождения22.11.1939
Дата смерти25.02.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1939
Рождение ребёнка
23.03.1962
Дочь: Маслова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Куличкин Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
?.04.1971
Дочь: Аитова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Куличкин Анатолий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.2018
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область