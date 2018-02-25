Куличкина (Горбунова) Нина Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличкина (Горбунова) Нина Филатовна

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Место рождения

Косолапово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.11.1939

Дата смерти

25.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1939

Отец: Горбунов Филат Никитович

Мать: Горбунова Елизавета Гавриловна

Косолапово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1962

Дочь: Маслова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Куличкин Анатолий Семенович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1971

Дочь: Аитова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Куличкин Анатолий Семенович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куличкин Анатолий Семенович

Смерть
25.02.2018
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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