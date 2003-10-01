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Протасов Андрей Викторович
Протасов Андрей Викторович
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
01.10.2003
Пол
Мужской
Отец
Протасов Виктор Викторович
1966 г.р.
Мать
Савостенко Майя Геннадьевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2003
Отец:
Протасов Виктор Викторович
Мать:
Савостенко Майя Геннадьевна
Минск
, Минск
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