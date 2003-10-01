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Протасов Андрей Викторович

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

01.10.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2003

Отец: Протасов Виктор Викторович

Мать: Савостенко Майя Геннадьевна

Минск, Минск
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