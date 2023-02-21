Зорькин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорькин Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Давыдова Просковья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1892

Сын: Зорькин Матвей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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