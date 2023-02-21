Зорькин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Давыдова Просковья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1892
Сын: Зорькин Матвей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно