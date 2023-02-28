Фёкла Терентиева
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Гринкевич Терентий
Мать: ?
Бракосочетание
03.11.1857
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Грудинкин Митрофан Петров
Отец ребёнка: Грудинкин Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
1871
Сын: Филипп Петров
Отец ребёнка: Грудинкин Пётр Семёнов
Смерть
Неизвестно