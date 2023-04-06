(Тарасова) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарасова) Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1889

Дата смерти

29.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1889

Отец: Тарасов Федор Степанович

Мать: Тарасова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1912

Сын: Антропов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Новосибирская обл., Чановский р-н
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1922

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1925

Сын: Антропов Иван Федорович

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Антропов Петр Федорович

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Антропов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Федор Иванович

13-й жених
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
29.12.1977
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