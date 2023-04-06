(Тарасова) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1889
Дата смерти29.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1889
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1912
Сын: Антропов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Новосибирская обл., Чановский р-н
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1922
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1925
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Антропов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Антропов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
13-й жених
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
29.12.1977