Антюхина (Быханова) Евфросинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюхина (Быханова) Евфросинья Даниловна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.01.1884 ст.

Муж: Антюхин Герасим Митрофанович

Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.

Дочь: Антюхина Евфросинья Герасимовна

Отец ребёнка: Антюхин Герасим Митрофанович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1892 ст.

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Антюхин Герасим Митрофанович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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