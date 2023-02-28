Антюхина (Быханова) Евфросинья Даниловна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.
Дочь: Антюхина Евфросинья Герасимовна
Отец ребёнка: Антюхин Герасим Митрофанович
Рождение ребёнка
20.02.1892 ст.
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Антюхин Герасим Митрофанович
Смерть
Неизвестно