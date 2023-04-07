Голубкин Георгий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубкин Георгий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Григорий Федорович

Мать: Ульяна Абрамовна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Голубкин Яков Егорович

Мать ребёнка: Голубкина Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Голубкина Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Голубкин Иван Егорович

Мать ребёнка: Голубкина Ульяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкина Ульяна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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