Голубкин Георгий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Григорий Федорович
Мать: Ульяна Абрамовна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Голубкина Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Голубкина Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Голубкина Ульяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно