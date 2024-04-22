Пономарев Михайло Акинфеевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Пономарев Акинфей Еремеевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Пономарев Захар Михайлович
Мать ребёнка: Пономарева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1760
Дочь: Пономарева Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пономарев Ефим Михайлович
Смерть
Неизвестно