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Пономарев Михайло Акинфеевич

Место рождения

Юксеево, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Пономарев Акинфей Еремеевич

Мать: не указана

Юксеево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Пономарев Захар Михайлович

Мать ребёнка: Пономарева Васса Григорьевна

Юксеево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1760

Дочь: Пономарева Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Васса Григорьевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Пономарев Ефим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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