Михеева (Гребенева) Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Михеева) Анастасия Минеевна
Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Михеева (Михеева) Дария Минеевна
Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Михеева (Михеева) Матрона Минеевна
Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Михеева (Михеева) Екатерина Минеевна
Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич
Рождение ребёнка
1715
Сын: Михеев Андрей Минеев
Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич
Смерть
Неизвестно