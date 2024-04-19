Михеева (Гребенева) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Гребенева) Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Миней Иаковлевич

Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Михеева) Анастасия Минеевна

Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Михеева (Михеева) Дария Минеевна

Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Михеева (Михеева) Матрона Минеевна

Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Михеева (Михеева) Екатерина Минеевна

Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Михеев Андрей Минеев

Отец ребёнка: Михеев Миней Иаковлевич

Смерть
Неизвестно

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