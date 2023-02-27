Богданченков Агей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданченков Агей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: не указана

Гороховое, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
Неизвестно
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