Богданченков Агей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: не указана
Гороховое, Курское наместничество, Российская империя, Курская, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
Неизвестно