Hillelowitz (Katzenellenpogen) Rivka Rebecca Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Hillelowitz (Katzenellenpogen) Rivka Rebecca

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Около 1671 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каценеленбоген Давид Abd Keidanial

Мать: Катценелленбоген (Za’K) Хася חאשא Bat Shalom

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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