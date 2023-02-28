Евстафий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафий Иванович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван Самуилович

Мать: Прасковья Климентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Никита Евстафьевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Михаил Евстафьевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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