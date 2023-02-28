Евстафий Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван Самуилович
Мать: Прасковья Климентьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никита Евстафьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Евстафьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно