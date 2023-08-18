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Нишнулкин Петр Васильевич

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Нишнулкин Василий Михайлович

Мать: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нишнулкин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нишнулкина) Устинья Петровна

Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.10.1852

Жена: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сычова (Нишнулкина) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Нишнулкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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