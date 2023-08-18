Нишнулкин Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нишнулкин Григорий Петрович
Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нишнулкина) Устинья Петровна
Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна
Бракосочетание
24.10.1852
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сычова (Нишнулкина) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна
Рождение ребёнка
1875 ст.
Мать ребёнка: Нишнулкина (Карташева) Марья Феодоровна
Смерть
Неизвестно