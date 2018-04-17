Демидов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

17.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
30.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Нина Михайловна

Бракосочетание
30.05.1960

Жена: Демидова Нина Михайловна

Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
16.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Нина Михайловна

Смерть
17.04.2018
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