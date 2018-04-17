Демидов Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти17.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1956
Рождение ребёнка
30.09.1957
Бракосочетание
30.05.1960
Жена: Демидова Нина Михайловна
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1961
Рождение ребёнка
19.11.1962
Рождение ребёнка
16.03.1967
Смерть
17.04.2018