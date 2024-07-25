Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Волков Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.06.1915

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич

Смерть
Неизвестно

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