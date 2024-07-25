Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Волков Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.06.1915
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Волков Степан Евгеньевич
Смерть
Неизвестно