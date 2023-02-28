Щербаков Антон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Антон Андреевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: (щербаков) Андрей Ефимович

Мать: (щербакова) Аксинья Панфиловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.10.1840

Жена: Щербакова Ульяна Григорьевна

Бракосочетание
18.10.1842

Жена: Щербакова Агафья Ивановна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Щербаков Левонтий Антонович

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Щербаков Иван Антонович

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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