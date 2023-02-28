Щербаков Антон Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Бракосочетание
13.10.1840
Бракосочетание
18.10.1842
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Щербаков Левонтий Антонович
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно