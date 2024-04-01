Перейма Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1974
Дочь: (Перейма) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна
Рождение ребёнка
26.04.1978
Мать ребёнка: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна