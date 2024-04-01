Перейма Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перейма Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1974

Дочь: (Перейма) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1978

Сын: Перейма Сергей Петрович

Мать ребёнка: Перейма (Zaloginova) Людмила Александровна

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