Паймичка Байгитова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Наркейка Бекчурина
Отец ребёнка: Иван (Бекчура) Алексеев (Иванов)
Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно