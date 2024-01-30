Паймичка Байгитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паймичка Байгитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1686 и 1698 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Бекчура) Алексеев (Иванов)

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Наркейка Бекчурина

Отец ребёнка: Иван (Бекчура) Алексеев (Иванов)

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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