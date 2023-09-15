Валима Мухаметша кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалима Мухаметша кызы

Валима Мухаметша кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гадельшах Тимиргали углы

Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Зиганша Тимиргали углы

Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Минсулу Тимиргали кызы

Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Салима Тимиргали кызы

Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимиргали Ермухамет углы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close