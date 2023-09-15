Валима Мухаметша кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Минсулу Тимиргали кызы
Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Салима Тимиргали кызы
Отец ребёнка: Тимиргали Ермухамет углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно