Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)

Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)

avatar

Место рождения

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.12.1900

Дата смерти

?.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1900

Отец: Костерин Иван Матвеевич

Мать: Костерина (Шилова) Анна Ефимовна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Занимался перевозкой лесоматериала
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Костерина) Нина Александровна

Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

Бракосочетание
17.11.1922

Жена: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

запись 70
Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Костерина) Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1931

Сын: Костерин Иван Александрович

Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1933

Дочь: (Костерина) Анна Александровна

Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

Турково, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна

Военная служба
23.08.1941
Смерть
?.09.1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.