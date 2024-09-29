Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)
Место рождения
Дата рождения12.12.1900
Дата смерти?.09.1943
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1900
Работа или профессия
Неизвестно
Занимался перевозкой лесоматериала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Костерина) Нина Александровна
Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна
Бракосочетание
17.11.1922
запись 70
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Костерина) Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.04.1931
Сын: Костерин Иван Александрович
Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.09.1933
Дочь: (Костерина) Анна Александровна
Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костерина (Назарова) Анна Алексеевна
Военная служба
23.08.1941
Смерть
?.09.1943