Фетисова (Анисимова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова (Анисимова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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